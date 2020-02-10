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محافظات

2000 جنيه كحد أقصى للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء ببولاق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:01 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال

حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.


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وفي حي بولاق أبو العلا  .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع الكورنيش و شارع السبتيه وشارع 26 يوليو ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و2000 للتجاري و2000 للإداري و1500 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا  مثل شارع شنن "الصحافة" وشارع بولاق الجديد ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل درب القصاصين ودرب اللبانة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 600 جنيه للسكني و 1800 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي ).
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