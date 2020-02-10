2000 جنيه كحد أقصى للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء ببولاق

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع الكورنيش و شارع السبتيه وشارع 26 يوليو ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و2000 للتجاري و2000 للإداري و1500 للصناعي).

- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا مثل شارع شنن "الصحافة" وشارع بولاق الجديد ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي).





- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل درب القصاصين ودرب اللبانة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 600 جنيه للسكني و 1800 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي ).