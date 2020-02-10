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اقتصاد

محافظ البنك المركزي بجلسة استماع بمجلس النواب.. اليوم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:00 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
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قسم الاقتصاد
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع، اليوم الإثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.

يمثل النك المركزي في تلك الجلسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ولفيف من قادة البنك.
 
وكان الرئيس السيسى، قد اجتمع الاثنين الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى.
 
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