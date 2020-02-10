محافظ البنك المركزي بجلسة استماع بمجلس النواب.. اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع، اليوم الإثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.





يمثل النك المركزي في تلك الجلسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ولفيف من قادة البنك.