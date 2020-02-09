لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي ..فيديو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن مساء اليوم، الأحد، قادمًا من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بعد المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترحًا باستضافة مصر لقمة أفريقية تُخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة، وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.





ودعا الرئيس، الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، إلى التشاور المستفيض عن كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.