AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي ..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
عاد  الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن مساء اليوم، الأحد،  قادمًا من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بعد المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترحًا باستضافة مصر لقمة أفريقية تُخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة، وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

ودعا الرئيس، الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، إلى التشاور المستفيض عن كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي

قمة حول ليبيا واجتماع الصحراء الغربية.. أجندة مكثفة لـ الرئيس في أديس أبابا

رئيسة أثيوبيا تستقبل الرئيس السيسي في مطار أديس أبابا

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسى للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية

الرئيس السيسي يترأس غدًا الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

ترشيحاتنا

فضيحة الإخوان.. دور الفرقة 95 التابعة للتنظيم الإرهابي في أحداث 25 يناير..فيديو

اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في بريطانيا وإسبانيا

كاسونجو يسجل أول مشاركة مع الزمالك بعد عودته من الإعارة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني الفاشلة.. فيديو

بعد غياب سنوات.. حسام حسن يظهر فى مقر النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا