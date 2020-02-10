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برلمان

اقتصادية الحركة الوطنية تنظم ندوة حول الانتخابات البرلمانية غدًا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:01 ص
إقتصادية الحركة الوطنية
إقتصادية الحركة الوطنية تنظم ندوة حول الانتخابات البرلمانية
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حسن رضوان
تعقد اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى ابوزيد أولى الندوات التوعوية بالتعاون مع امانة محافظة القاهرة برئاسة نهاد خير الله والمستشار مدحت نبيل امين تنظيم القاهرة.

تستضيف الندوة الدكتور هشام فهمى معاون رئيس مجلس الوزراء السابق غدًا، الساعة السادسة مساء بمقر الامانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية.

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الندوة ستناقش الاستعدادات للانتخابات المحلية كنا تستعرض مشروع قانون الادارة المحلية المقدم لمجلس النواب وكيفية تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور مصطفى ابوزيد في تصريحات صحفية ان سلسة الندوات التي سيعقدها الحزب تهدف الى رفع الوعى السياسى والاقتصادى بما يتم طرحه من ملفات مهمة تمس جودة حياة المواطن المصرى.

وأكد أن حزب الحركة الوطنية المصرية، يحمل على عاتقه مهمة رفع الوعي السياسي للمجتمع إيمانا منه بضرورة خلق كوادر سياسية قادرة على تحمل مسئولية الوطن.
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