AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا بتمريض عين شمس

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 م
ندوات توعوية
ندوات توعوية
Advertisements
قســـم التعليــــم
نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس ندوة توعوية لطلاب الكلية والدراسات العليا والبرنامج المكثف والموظفين والعمال عن المرض وطرق الوقاية منه، تحت رعاية أ.د سحر موسى عميدة الكلية و أ.د هيام رفعت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتورة رانيا عبد الحميد مدير وحدة الأزمات والكوارث.

حاضرت بالندوة الدكتورة شيماء فتحي مدرس تمريض بقسم صحة المجتمع حيث تحدثت عن المرض وطرق التعامل مع الاصابة وسبل الوقاية.

وشهدت الندوة توزيع المطويات على الطلبة والعاملين.

ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوع عرض فيديو عن فيروس كورونا فى شاشة العرض فى مدخل الكلية وكذلك تنوية بضرورة سرعة التوجه لمكان العزل الذى تم تخصيصه لإستقبال حالات الإشتباه وهو المعمل الذى تم تجهيزه بالدور الثالث بالكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة عين شمس تفتتح مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

مركز الإرشاد النفسي بتربية حلوان يدعم الطاقات الإيجابية لدى الشباب

ورشة عمل لفريق المصورين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

أول امتحان إلكتروني لطلاب تمريض عين شمس.. صور

تمريض المنوفية تنظم ندوة عن فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه

تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية للعاملين للوقاية من الكورونا

ترشيحاتنا

أيمن يونس: ضربتا الجزاء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي من وحي خيال الحكم

خناقة في مدرجات استاد الإسماعيلي بسبب هدف الزمالك.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء السوبر المصري في الإمارات.. فايلر يعلن قائمة مباراة طلائع الجيش

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

شاهد.. كيف تغير شكل المصارع الشهير هوجان بعد وصوله لسن الـ66

اتهمه الأزهر بالزندقة.. ياسمين الخطيب تحكي أسرارا لأول مرة عن جدها وتفاصيل ثروته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور