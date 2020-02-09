ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا بتمريض عين شمس

نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس ندوة توعوية لطلاب الكلية والدراسات العليا والبرنامج المكثف والموظفين والعمال عن المرض وطرق الوقاية منه، تحت رعاية أ.د سحر موسى عميدة الكلية و أ.د هيام رفعت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتورة رانيا عبد الحميد مدير وحدة الأزمات والكوارث.
حاضرت بالندوة الدكتورة شيماء فتحي مدرس تمريض بقسم صحة المجتمع حيث تحدثت عن المرض وطرق التعامل مع الاصابة وسبل الوقاية.
وشهدت الندوة توزيع المطويات على الطلبة والعاملين.
ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوع عرض فيديو عن فيروس كورونا فى شاشة العرض فى مدخل الكلية وكذلك تنوية بضرورة سرعة التوجه لمكان العزل الذى تم تخصيصه لإستقبال حالات الإشتباه وهو المعمل الذى تم تجهيزه بالدور الثالث بالكلية.