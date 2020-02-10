حسب نوع بشرتك.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لغسل الوجه

نعلم جميعا أن غسل الوجه مهم للغاية. هذا شيء واحد لا تريد الفوضى معه. ولكن هل تستخدم النوع الصحيح من غسل الوجه لنوع بشرتك.





وقدم موقع indianexpress روتين غسل الوجه ليس سهلًا كما يبدو. كل نوع بشرة مختلف وكل بشرة لها احتياجات متنوعة. قبل ذلك ، ندرج نوع غسيل الوجه المطلوب لكل نوع من أنواع البشرة لمساعدتك في الحصول على نظام مفصل للبشرة الذي تبحث عنه.





ما هو غسل الوجه؟

وضع غسل الوجه ببساطة مصمم لوجهك. من خلال عملها الرغوي ، تتمثل مهمتها الرئيسية في إزالة الأوساخ والحطام العميقة وتنظيف المسام تمامًا. وبالتالي ، يصبح من المهم حقًا اختيار غسل الوجه الصحيح لوجهك للحصول على أقصى استفادة من المنتج وتعيين روتينك الصحيح. تأكد من أن تغسل وجهك الخالي من الكبريت وخالي من البارابين بغض النظر عن نوع بشرتك.





بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بشرة جافة ، استخدموا المنظفات التي تنشر بعد الغسل وتترك طبقة رقيقة من الرطوبة. احرصي على غسل الوجه باستخدام كريم يساعد في إزالة معظم مكياجك. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم منتجات الماكياج المضاد للماء ، بخلاف المنظفات القائمة على الكريم ، فستحتاج أيضًا إلى مزيل مكياج منفصل. تجنب غسل الوجه الذي يتكون من حمض الساليسيليك أو الجليكوليك لأن لديهم ميل لتجفيف بشرتك.





يميل الأشخاص ذوو البشرة الدهنية إلى غسل وجههم بشكل متكرر لمقاومة الزيت خاصة في منطقة تي (الجبين وجسر أنفك). اختر المنظفات مع حمض الساليسيليك ، الألوة فيرا وزيت شجرة الشاي. يمكنك أيضًا اختيار المنظفات القائمة على الجل والتي تتميز بخفة وزنها وترطيبها بنفس القدر.





يُفضل أيضًا تخطي المنتجات التي تحتوي على الكحول لأنها تجف بشرتك ، مما يجعل البشرة تنتج المزيد من الزيت. يمكنك أيضًا استخدام غسل الوجه المستندة إلى حمض الصفصاف لأنه يتحكم في إنتاج الزيت ويفصل المسام.







