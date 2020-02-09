أخبار البرلمان.. تحركات النواب بشأن بنك المعرفة في تابلت الثانوية العامة.. واعرف شروط عمل سايس السيارات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد الموافق 9 فبراير:

قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن عدم وجود اللغة الفرنسية داخل موقع بنك المعرفة بالتابلت المقرر على المرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم.





فوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك من حيث المبدأ، وقام بإحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته لكي يضع الإشارة الحمراء أمام كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين لجني الأموال بطرق غير شرعية.





قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية واحد من أهم القوانين، المطروحة على أجندة البرلمان، مؤكدًا أن القانون لن يخرج من المجلس إلا برضا أعضاء البرلمان والشارع المصرى.





جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمرة الثانية خلال الجلسة العامة اليوم، تأكيده على إدراج مشروع قانون المحليات الجديدة على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي .





وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعة وإحالة لمجلس الدولة.





وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.





شدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على أن الصحافة فى مصر حرة وتتمتع بالمصداقية، قائلا: "حرية الصحافة هى أساس أي مجتمع ديموقراطى حر".



