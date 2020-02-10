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محمد أبو العينين: مصر اجتازت عقبات اقتصادية وعلى رأسها الدعم.. والشعب تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:52 ص
رجل الأعمال والصناعة
رجل الأعمال والصناعة محمد ابو العينين
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن مصر تواجه مخاطر حدودية تأتي من دول الجوار تؤثر على الأمن القومى.


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وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى أن تعيش جميع الشعوب العربية فى أمن وأمان.


وأشار محمد أبو العينين، إلى أن مصر كانت تعانى من مشكلات اقتصادية، وكنا نعجز عن حلها، فى الماضي، موضحًا ان الراحل الدكتور عاطف عبيد تحدث فى مجلس الشعب فى الماضي عن الدعم والمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصري.


وأوضح محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع برامج لجميع المشكلات التى كانت تعانى منها.


ولفت محمد أبو العينين، إلى أن مصر اجتازت عقبات اقتصادية وعلى رأسها أزمة الدعم، وأن الشعب المصري تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعب.

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