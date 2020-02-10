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منوعات

واقعة خالية من الإنسانية.. الشرطة الأسترالية تأمر سائق قطار بدهس شخص

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة مريبة طالبت الشرطة الاسترالية من سائق قطار أن يدهس جثة أحد المواطنين المتوفيين تحت عجلات القطار، كان هذا الطلب بالأمر المباشر أي لا يجوز له الرفض.

نفذ السائق الطلب بكل حزم كما طلبت منه السلطات، ولكنه ترك في حالة نفسية سيئة وصدمة عصبية قوية هو وحارسه المرافق له، بعد أن مر بالقطار فوق الجثمان، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية.

كانت بداية الأمر عندما وصل بلاغ إلى الشرطة الإسترالية يفيد بوجود حالة انتحار لشخص ألقى بنفسه أمام القطار الذي توقف سائقه فورًا ولكن كان الرجل قد أصبح جثة هامدة تحت عجلاته.

ومن هنا طالبت السلطات من السائق التحرك بالقطار إلى الأمام أي فوق جثمان المنتحر حتى يمكنهم من إخراج الجثمان، كانت تلك الأوامر سببًا في إثارة الغضب في إستراليا. 

مما دفع اتحاد الترام والحافلات في ساوث ويلز بفتح تحقيق في القضية، ومعتبرين طلب الشرطة امر غير إنساني ومخالف لكل الإجراءات، وكان السائق والحارس قد بدأوا في تلقي العلاج النفسي لتخطي هذه الصدمة. 
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