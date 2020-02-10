في حفل الأوسكار.. بيلي إيليش تثير الجدل على السجادة الحمراء بإطلالة غريبة

أثارت الفنانة العالمية بيلي إيليش الجدل بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 لعام 2020، المقام في مدينة كاليفورنيا اليوم الإثنين.





ومن المعروف عن بيلي أنها معتادة على إثارة الجدل في كل الأوقات خاصة بالأحداث الهامة كحفل الأوسكار، وظهرت بيلي مرتدية جاكت وبنطال من الصوف باللون السكري، وأضافت بعض قطع الإكسسوارات والبروج الألماظ على الجاكت.





أما من الناحية الجمالية فضلت بيلي وضع بعض لمسات المكياج البسيطة، لكنها اعتمدت على الظهور بلون شعر غريب ليمزج بين الفسفوري والأسود.





ويحرص العديد من المشاهير بخلاف بيلي إيليش على لفت الانتباه وإثارة الجدل في بعض الحفلات والأحداث المهمة، مثل حفل توزيع جوائز الأوسكار.



