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أخبار العالم

ضربات جديد لطيران الاحتلال والمدفعية على مواقع بقطاع غزة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا بمحيط ميناء خانيونس جنوب قطاع غزة. 

كما نفذت مدفعية الاحتلال ضربات استهدفت بها نقطة للضبط الميداني في محيط المقبرة الشرقية شمال القطاع، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على أهداف بقطاع غزة. 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان عاجل له، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، إن صافرات الإنذار انطلقت في مستوطنة سيدروت والمناطق المحيطة بها. 

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن سقوط الصاروخ لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أي أضرار.  
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