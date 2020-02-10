أرقام جديدة عن ضحايا وإصابات فيروس كورونا المستجد

أكدت السلطات الصينية إصابة 419 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع أعداد المصابين إلى 40 ألفا و128 حالة.





كما قالت السلطات إن 6 حالات جديدة قد توفيت نتيجة المرض ليرتفع أعداد ضحايا المرض إلى 910 حالة.





ووصل عدد الحالات التي تم شفائها تمام من المرض إلى 3240 حالة، كما ظهر الفيروس في 28 دولة حول العالم.





وكانت الحكومة الصينية أعلنت تخصيص 71.85 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 10.3 مليار دولار في إطار حملة وطنية عملاقة لمكافحة فيروس كورونا الجديد والوقاية منه.





ونقلت شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية عن وزير المالية الصيني، ليو كون، قوله: "الحكومة أنفقت 31.55 مليار يوان من المبلغ الإجمالي في إطار برنامج الإجراءات الخاصة بمواجهة هذا الوباء المستمر منذ أواخر ديسمبر 2019".





وأضاف أن "الأموال الباقية سيتم إنفاقها في الفترة المقبلة، وأنها ستخصص أيضا لمساعدة المواطنين المحتاجين إلى خدمات العلاج"، متعهدا بأن تفعل السلطات الصينية كل شيء ممكن لمواجهة الوباء.





كما شدد على أن وزارة المالية ستعمل جاهدة على ضمان الأنشطة الاقتصادية المستقرة، مبينا أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية العامة، ويمكن أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات بعد انتهاء العطلة بمناسبة عيد الربيع.