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أخبار العالم

الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت مراكز الأرصاد الجوية، تأثر الشرق الأوسط بالمنخفض الجوي "كريم"، وذلك مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار والجليد على دول المنطقة. 

وتعرض لبنان، بسبب هذا المنخفض، لسقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى هطول الثلوج على المرتفعات بمناطق مختلفة. 

ورجحت هيئة الأرصاد السعودية تعرضها لكتلة هوائية، ما تسبب طقس شديد البرودة على المملكة، وتساقط الثلوج على بعض المرتفعات. 

وبالانتقال إلى أوروبا، ضرب إعصار سيارا شمال غرب القارة العجوز، وذلك وسط مخاوف من وقوع أضرار جسيمة جراء هذا الإعصار. 

وشهدت بريطانيا اضطرابا في النقل الجوي والبحري، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، والرياح العنيفة للغاية. 

وأطلقت دول أوروبية تنبيهات تراوحت بين البرتقالي والأحمر، ففي فرنسا دعي السكان في 35 مقاطعة شمال البلاد إلى تجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار.


كما قررت العديد من الدول الأوروبية تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب التدهور في الأحوال الجوية. 

الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور
الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور
الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور
الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور
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