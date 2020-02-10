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فن

حفل الأوسكار 2020.. فيلم Little women يتوج بجائزة أفضل تصميم أزياء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:12 ص
فيلم Little women
فيلم Little women
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شروق ابراهيم
فاز فيلم Little women  بجائزة أفضل تصميم أزياء خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92. 

الفيلم هو إعادة تقديم جديدة لرائعة الكاتبة الروائية "لويزا ماي ألكوت" الكلاسيكية الشهيرة (نساء صغيرات)، والتي تروي قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب اﻷهلية اﻷمريكية.

ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من  زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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