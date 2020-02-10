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برلمان

رئيس الغد يلتقي وفد التنسيقية ويسلمهم رأي الحزب في قوانين الانتخابات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:53 ص
رئيس الغد يلتقي وفد
رئيس الغد يلتقي وفد تنسيقية الأحزاب
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معتز الخصوصى
التقى المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، وفد تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، واستعرض في بدايه اللقاء في كلمته اهم المنطلقات التي انطلق منها حزب الغد في تعديلاته للقوانين الثلاثه ورؤيته لمشروعات القوانين الثلاثة.

كما استعرض رئيس حزب الغد اسباب رفض الغد للقائمه النسبيه واسباب اختيار الغد للقائمه المطلقه واسباب الغد لتقسيم الجمهوريه الي ٨ قطاعات بدلا من ٤، كما سلم رئيس الغد رسميًا ملفين برأي حزب الغد وتصوره للاستحقاقات القادمه مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحليه.

واقترح الغد خفض عدد اعضاء مجلس النواب القادم الي ٥٠٤  والشيوخ ٣٠٠ نائب ، وان تكون الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بنسبه٧٥٪؜ والفردي ٢٥٪؜.

كما اقترح حزب الغد ٤ اختصاصات جديدة لمجلس الشيوخ ، كما اقترح شروط الترشح لمجلس النواب.
رئيس الغد يلتقي وفد التنسيقية ويسلمهم رأي الحزب في قوانين الانتخابات
رئيس الغد يلتقي وفد التنسيقية ويسلمهم رأي الحزب في قوانين الانتخابات
رئيس الغد يلتقي وفد التنسيقية ويسلمهم رأي الحزب في قوانين الانتخابات
رئيس الغد يلتقي وفد التنسيقية ويسلمهم رأي الحزب في قوانين الانتخابات
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