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ثقافة

ثم غاب القمر على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تواصلت عروض مهرجان نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق بعرض "ثم غاب القمر" تأليف چون شتاينبك، إخراج عمر وفيق، تصميم وتنفيذ إضاءة محمد الطاروطي، تنفيذ ديكور وملابس حسام عبد الحميد، إعداد موسيقى حسام قنديل، مساعد مخرج ناردين فايز، مخرج منفذ مصطفى حلمي، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 

تدور أحداث العرض في قرية صغيرة يحتلها الجيش النازي أثناء الحرب العالمية الثانية للاستيلاء على منجم فحم، ومقاومة أهل هذه القرية الصامدة أمام الاحتلال ومحاربتهم بأضعف الأسحلة، يصف شتاينبك حال جنود الاحتلال وما يدور فى نفوسهم ما بين الشعور بالقوة والغرور وبين العزلة والغربة ورغبتهم الشديدة بمرور الوقت للعودة لبلادهم وأهلهم، يناقش العرض أفكارًا إنسانية مثل قصة الحب التي تنشأ بين ضابط من الإحتلال وفتاة من أهل البلدة، والحرية والتضحية من أجل الوطن.

العرض بطولة محمود جمال، حسام قنديل، أحمد عصام، إسلام الصياد، منة كردي، أحمد شعبان، عبد الرحمن مرجان، صلاح جمال، أدهم الصياد، أمير مشعل، عمر حمدي، حاتم رضا وعمر المصري.
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