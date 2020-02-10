رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح كليب "سقف" بساعات

أهم الأخبار .. شاب يحاول ممارسة الرذيلة مع أخته فقتله والداه بالغربية .. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 40 ألفا و128 حالة