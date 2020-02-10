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أخبار العالم

ماليزيا: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 18 حالة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا إلى 18 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة لرجل عمره 31 عاما.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن الرجل الذي يعمل في ماكاو بالصين عاد إلى ماليزيا في الأول من فبراير الجاري وتلقى علاجا في 3 فبراير بعد إصابته بالسعال.. ولكن اشتد المرض به وذهب إلى مستشفى (بانتينج) بولاية سيلانجور في 7 فبراير، حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا".

وأوضح المسؤول الماليزي أن 12 حالة من الحالات الـ18 هم صينيون، في حين يحمل الـ6 الآخرون الجنسية الماليزية.

وعلى الرغم من ذلك، أكد المسؤول أن انتشار فيروس كورونا في ماليزيا لا يزال تحت السيطرة، مشيرا إلى عدم وجود "انتقال مستمر من إنسان لآخر" ولم يتم الإبلاغ عن حالات معزولة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الماليزية ستواصل التعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستعداد والاستجابة على مواجهة انتقال فيروس كورونا في ماليزيا.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت أمس عن الحالة الـ17 من فيروس كورونا، وذلك لعجوز عمرها 65 عاما.

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