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برلمان

برلمانى: اقتراح الرئيس السيسي بإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الارهاب تاريخي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي طرحه في ختام القمة الأفريقية بشأن استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب بـ"التاريخي".

وطالب " حساسين " فى بيان أصدره اليوم،القادة والرؤساء الأفارقة بالإسراع في إعداد رؤية واضحة لإنشاء القوة الأفريقية،لافتا إلى أن تنفيذ اقتراح الرئيس السيسي على أرض الواقع يكفل القضاء على الإرهاب بجميع صوره داخل دول القارة ويمهد لتشكيل قوة عسكرية دولية لمواجهة الارهاب والدول التى تمول وتشجع وتسلح وتؤوى الارهاب والإرهابيين على اراضيها.

وقال الدكتور سعيد حساسين إن هذا الاقتراح يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، وتعزيز عملية السلام داخل الدول الأفريقية للمضي قدما في ملف التنمية المستدامة وتوفير البيئة الملائمة لمناخ الاستثمار. 
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