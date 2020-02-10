إسقاط العوائد وتقليل الفائدة .. 7 حوافز لدعم وتمويل المصانع المتعثرة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، جلسة استماع حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق.





ويستعرض «صدى البلد» 6 حوافز بالمبادرة:





1. فتح المدة الممنوحة عن سنة المحددة سلفا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة.





2. جدولة سداد الديون دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة.





3. إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل).





4. استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى قام المصنع بأخذه من البنوك.





5. إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات.





6. تمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة بالفعل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة.





7. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة.