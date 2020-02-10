AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إسقاط العوائد وتقليل الفائدة .. 7 حوافز لدعم وتمويل المصانع المتعثرة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، جلسة استماع حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق. 

ويستعرض «صدى البلد» 6 حوافز بالمبادرة:

1. فتح المدة الممنوحة عن سنة المحددة سلفا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة.

2. جدولة سداد الديون دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة.

3. إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل).

4. استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى قام المصنع بأخذه من البنوك.

5. إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية  مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات.

6. تمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة بالفعل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة.

7.  تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رجال الأعمال» تشيد بمبادرة الوزراء والمركزي لدعم الصناعة وإسقاط ديون المتعثرين

تتماشى مع توجيهات الرئيس.. شعبة الأدوات الصحية تشيد بمبادرات الحكومة لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة

عمرو غلاب: إطلاق البنك المركزى 4 مبادرات لتنشيط القطاعات الاقتصادية سيرفع معدلات النمو بقوة

هاني أبوالفتوح: مبادرات المركزي تساهم بدعم قطاعات حيوية في الاقتصاد

خبير اقتصادى: 96 منشأة تستفيد من مبادرة الدولة لمساعدة المصانع المتعثرة.. فيديو

بعد إطلاق مبادرة تسوية تعثرات الكيانات الإنتاجية.. خبراء يشيدون بتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة.. ويؤكدون: رسالة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

ترشيحاتنا

هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيب

انضباط الجبلاية توقف ثلاثي بيراميدز وسيد عبدالحفيظ وطارق العشري

إفطار رمضان والجماع معا.. هل لهما كفارة أم كفارتان؟ .. عالم أزهري يجيب

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

أول رد فعل لـ بيراميدز على عقوبات لجنة الانضباط ضد الفريق

صلة قرابة.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج الإفريقي

مين يقدر على الأهلي.. يضرب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري.. صور

بتخفيض 40 ألف جنيه .. مواصفات سكودا أوكتافيا وكودياك الجديدة