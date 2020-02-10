أمين رابطة العالم الإسلامي يختتم جولته في البوسنة بزيارة موقع ضحايا مذابح المسلمين

اختتم أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على رأس وفد رفيع من العلماء المسلمين بمشاركة عدد من قيادات اتباع الأديان، بزيارة موقع ضحايا المذابح ضد المسلمين في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، حيث تعرّض المسلمون في التسعينات من القرن الماضي لجريمة إبادة جماعية.





وأكد العيسى أن جميع أعضاء الوفد نددوا بالجرائم البشعة التي وقعت في المدينة؛ أيًا كان فاعلها وأيًا كان ضحيتها؛ مشددًا على تجريم هذه الفاجعة وجميع الجرائم أيًا كان فاعلها وأيًا كان ضحيتها، وقال: "يجب أن يكون متحف سربرينيتسا مركزًا لأخذ العظة من التاريخ ومركز لإشعاع السلام، وسمعت من النساء اللاتي فقدن أزواجهن وأولادهن في تلك المذبحة قولهن إن "مآسينا مؤلمة لكنها لا تحمل الأحقاد"".









وأضاف "نؤكد أن هذا الواجب التضامني الذي ضم كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين المسلمين مع عدد من قيادات اتباع الأديان الأخرى لزيارة معسكرات الإبادة في البوسنة والهرسك وبولندا، يعكس صورة من صور الأخوة والموقف العادل الواجب تجاه تلك الجرائم المروعة".



