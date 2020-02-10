النصر السعودي يفتقد خدمات هوساوي ضد السد في دوري أبطال آسيا

يفتقد فريق النصر السعودي، خدمات مدافعه عمر هوساوي، أمام السد القطري، في الجولة الأولى من دور مجموعات، بطولة دوري أبطال آسيا.





ويستضيف النصر نظيره السد القطري، غدًا، الثلاثاء، في تمام الخامسة والربع مساءً، باستاد الملك فهد الدولي، بالجولة الأولى، من البطولة القارية.





وقالت صحيفة "الرياضية"، أنه تأكد غياب عمر هوساوي، إلى جانب تضاؤل فرص مشاركة الثلاثي عبدالله مادو، وعبد الفتاح آدم، وعبد الله الخيبري، في المباراة، بسبب عدم جاهزيتهم البدنية واللياقية.





ويقع النصر السعودي في المجموعة الرابعة، بجانب أندية السد القطري، والعين الإماراتي، وسيباهان الإيراني.