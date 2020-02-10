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ثقافة

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك فى مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة بمدن محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل، وذلك إحتفالًا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى، خلال الفترة من 16-22 فبراير 2020، وذلك ضمن مساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية والأثرية، بمشاركة 14 فرقة فنية أجنبية تمثل فلكلور كل دولة.

وتشارك هذا العام في المهرجان فرق "روسيا، اليونان، رومانيا، سريلانكا، المكسيك، تونس، الجزائر، بنين، المغرب، السودان، صربيا، أمريكا، بولندا، بلغاريا"، بالإضافة لعدد عشرة فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى وشلاتين التلقائية.
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