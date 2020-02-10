إعدام 22.5 طن خرشوف وبامية منتهية الصلاحية في البحيرة .. صور

قامت لجنة مشكلة من إدارة التموين والصحة بمركز كفر الدوار بقرار من النيابة العامة بإعدام ٢٢,٥طن خرشوف وبامية منتهية الصلاحية ودفنها فى مكان خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة من الثلوث وعلى الصحة العامة للمواطنين وشارك في الحملة كل من عادل حماده ومصطفى غريب الرقابة التموينية بكفر الدوار.





وكانت إدارة تموين كفر الدوار قد شنت حملة للرقابة على الأسواق والثلاجات لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث

التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى





تمكنت الحملة من ضبط 20طنا خرشوف منتهى الصلاحيه ، و2.5طن باميه منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها

ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق