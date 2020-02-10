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رياضة

جماهير زعيم الثغر تعود للمدرجات من جديد.. 2400 مشجع في مباريات الاتحاد باستاد الإسكندرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:53 م
جماهير الاتحاد السكندري
جماهير الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
توصل محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى لاتفاق مع مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية يقضي بحضور "2400"، مشجع فى مباريات الإتحاد السكندرى التى ستقام على ستاد الإسكندرية.
 
وينص الاتفاق بين رئيس الإتحاد السكندرى والقيادات الأمنية، على أن  يكون عدد جماهير الإتحاد السكندري "2000"، مشجع ، "400"، للفريق الضيف . 

ويستمر قرار عدم دخول الجماهير فى المباريات التى تقام على ستاد حرس الحدود نظرا لعدم جاهزية الاستاد لاستقبال الجماهير . 

وتعتبر إدارة الإتحاد السكندرى أن هذا الاتفاق خطوة أولى لدخول الجماهير وتمهيدا لزيادتها مستقبلًا . 

ويحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد "27"، نقطة .
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