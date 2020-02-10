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حوادث

شاهد| الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لقاطنى حى الأسمرات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:47 م
قافلة انسانية للداخلية
قافلة انسانية للداخلية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (حى الأسمرات) بمنطقة المقطم، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") .



حيث تم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، ملابس، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات  التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى الحى.

لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى  إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .

شاهد| الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لقاطنى حى الأسمرات
شاهد| الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لقاطنى حى الأسمرات
شاهد| الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لقاطنى حى الأسمرات
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