طوكيو تعلق الرحلات الجوية بين 13 مطارا يابانيا والصين اعتبارا من السبت المقبل

ذكرت وزارة النقل اليابانية ، اليوم الاثنين ، أنها ستعلّق الرحلات الجوية المنتظمة بين الصين و13 مطارًا إقليميًا على الأقل في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد وذلك اعتبارا من السبت المقبل كحد أقصى.





ووفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، يتضمن القرار المطارات في مقاطعات إيباراكي وناجازاكي وكاجوشيما ومقاطعات يابانية أخرى.





ومن جانبه .. قال وزير النقل والسياحة الياباني كازويوشي أكابا ، في مؤتمر صحفي ، إن إلغاء الرحلات الجوية "بدأ يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قطاع السياحة المحلية".





ووفقا لآخر الإحصاءات ، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 40 ألف شخص حول العالم بينما توفي 910 أشخاص جراء إصابتهم.