ننشر أسماء المرشحين لليوم الثانى بانتخابات المؤسسات الصحفية القومية

يواصل المرشحون لانتخابات المؤسسات الصحفية القومية التقدم بأوراق ترشيحهم.





وفيما يلى أسماء المرشحين، اليومـ وهو اليوم الثاني لتلقي طلبات الرشيح:





مؤسسة: الأهرام

مجلس إدارة "صحفيين"

عمرو أحمد محمد محمد

أحمد على شحاتة العرابي

أحمد عامر عبد الله عبد الوهاب





مجلس إدارة "إداريين"

محمد عزت كامل أحمد

شريف عزت عبد اللطيف عبد اللطيف

محمد عبد الحكم مبروك عوض

علاء على فهمي علي

صالح سليم أحمد على

تامر على محمد على

أحمد محمد عبد المجيد سيد





مجلس الإدارة " عمال "

حسام أحمد محمود محمد

جمال محمد السعيد عبد الخالق

محمد جلال إبراهيم عباس





جمعية عمومية " إداريين "

جمال صلاح حافظ عبد المنعم

أحمد زكي عبد الحميد مرزوق





جمعية عمومية " عمال "

خيري محمد أحمد محمود

وليد حسن يوسف عطا

جمال محمود عبد النبي عبيد

محمد سيد جمعه حسن

مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "صحفيين"

جان نجاح زكي حنا





مجلس إدارة "إداريين"

إيهاب محمد نصر إبراهيم





مجلس الإدارة " عمال "

حسن السيد حسن صالح

محمد عطية عبد الهادي إبراهيم

أحمد محمد محمد محمدين

جمال عبد الحميد جاد





جمعية عمومية "صحفيين"

محمد حسين أحمد الوشاحي





جمعية عمومية " عمال "

هاني شعبان عبد العليم عبد المنعم





مؤسسة: دار التحرير

مجلس إدارة "صحفيين"

حسام على محمد محمد

علاء الدين طه محمد على

خالد صلاح الدين عطية عبد الحميد





مجلس إدارة "إداريين"

عادل أحمد مغربي أحمد

إيمان إبراهيم سيد أحمد





مجلس الإدارة " عمال "

رمضان سيد صالح محمد

أحمد عبد الخالق أبو العينين





جمعية عمومية "إداريين"

هاني محمد حلمي عميش





جمعية عمومية " عمال "

أحمد السيد محمد شديد





مؤسسة: دار الهلال

مجلس إدارة "صحفيين"

حاتم محمد جمال الدين إسماعيل





مجلس إدارة "إداريين"

كرم صديق محمود حنفي

أيمن محمود مهنا حسنين

محمد عبد الحميد قطب موسى





مجلس الإدارة " عمال "

أحمد ممدوح أحمد عويس





جمعية عمومية " إداريين "

هشام محمود عبد القادر عمر حجازي

اسامه إسماعيل عبد الحفيظ

رامي سيد إمام ناجي

محمد عبد الفتاح جاد عبد الوهاب





جمعية عمومية " عمال "

محمد عبد الحليم مصطفي حسن

إسماعيل حامد إسماعيل جاد

ياسين محمد محمود





مؤسسة: دار المعارف

مجلس الإدارة " إداريين "

مصطفي حسين حنفي محمود





مجلس الإدارة " عمال "

مجدي عبد الظاهر محمد عبد الفتاح

شريف محمد محمد بسيوني

محمد سيد حسن محمد

أحمد أمين عبد الفتاح درويش

حسن أحمد طنطاوي محمد





جمعية عمومية " صحفيين "

مروة علاء الدين أحمد عبد الرحيم

أسامة جمال حليم فؤاد





جمعية عمومية " عمال "

صالح فرج الله فرج صالح





مؤسسة: روزاليوسف

مجلس إدارة "صحفيين"

أحمد رزق السيد هيبة





مجلس إدارة "إداريين"

محمد جيوشي على إسماعيل

خالد شاكر على مصيلحي

حسني عبد الخالق عامر قنديل

عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن

أسامة ربيع محمد على عسل





مجلس الإدارة " عمال "

رمضان جميل محمد عبد العال

جمال إبراهيم الشرقاوي

جمعية عمومية "صحفيين"

هاني سامي عبد العزيز





جمعية عمومية " إداريين "

علا جمال الدين شوقي





جمعية عمومية " عمال "

كمال محمد أمين شاهين





مؤسسة: الشركة القومية التوزيع

مجلس الإدارة " عمال "

محمد عبد الكريم محمد كريم

مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط

مجلس إدارة "إداريين"

أميرة محمد محمود شحاته





مجلس إدارة "عمال"

أسامة عبد النبي عبد الفضيل عبد السلام

محمود أحمد عبد الحميد محمد





جمعية عمومية "صحفيين"

هيثم محمد عبد الغني أحمد





جمعية عمومية " إداريين "

سعيد على عبد الصبور موسي

ياسر عبد الرحمن محمد حسن الجمل