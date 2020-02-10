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أخبار العالم

تركيا تدعي تدمير 115 موقعا للجيش السوري ردا على مقتل 5 من جنودها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:22 م
قوات تابعة لتركيا
قوات تابعة لتركيا
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قسم الخارجي
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا.

وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس، حسبما زعمت الوزارة.

وذكرت وكالة "الاناضول" نقلا عن مصادرها أن الرد التركي  أدى إلى إعطاب 3 دبابات ومنصتي مدفعية وإصابة مروحية تابعة لقوات النجيش السوري.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للجيش السوري بمحافظة إدلب.

وانتهى  لقاء جمع وفدين من تركيا وروسيا، الإثنين، بالعاصمة أنقرة، لبحث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
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