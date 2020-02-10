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معاملة VIP.. صياد عائد من اليمن: المسئولين في دمياط استقبلونا بشكل رائع.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:27 م
لقاء محافظ دمياط
لقاء محافظ دمياط مع العائدين من اليمن
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هاني حسين
وجه علاء خليل أحد الصيادين العائدين من اليمن، التحية والشكر لكل المسؤولين في دمياط، قائلا "استقبلونا بشكل رائع وكانت المعاملة vip".

وأضاف علاء خليل في مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "عندما توجهنا من أجل لقاء الدكتور منال عوض محافظ دمياط وجدنا المسؤولين عن الجوازات  والسجل المدني انتهوا من استخراج كل الأوراق الخاصة بنا وعلى رأسها جوازات السفر وبطاقة الرقم القومي وتصاريح الصيد".

وتابع علاء خليل: "ما شهدناه منظره حضاري يظهر اهتمام محافظ دمياط بنا وتكاتف كل المسؤولين لمساعدتنا".

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أمس، الأحد، الصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية؛ بعد دخولهم المياه الإقليمية، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسرعة اتخاذ الإجراءات للإفراج عنهم.

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن المحافظة والجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكذلك استخراج التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية، مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الأجهزة على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية.
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