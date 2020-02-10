العين الحمراء .. عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات صارمة ضد الاحداث المؤسفة التي حدثت في مواجهة الأهلي وبيراميدز الماضية.

وفاز النادي الأهلي على مبيراميدز بهدفين دون رد، في مباراة شهدت محاولة عدد من لاعبي بيراميدز الاعتداء على الحكم ابراهيم نور الدين.

وقرر لجنة الانضباط فرض عقوبات قاسية على فريق بيراميدز حيث قررت ايقاف خماسي الفريق احمد ايمن منصور ورجب بكار واسلام عيسى وعمر جابر وعلي جبر، مع تغريمهم 50 الف جنيه.





قررت لجنة الانضباط منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.



