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رياضة

العين الحمراء .. عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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نور عادل
أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات صارمة ضد الاحداث المؤسفة التي حدثت في مواجهة الأهلي وبيراميدز الماضية.
وفاز النادي الأهلي على مبيراميدز بهدفين دون رد، في مباراة شهدت محاولة عدد من لاعبي بيراميدز الاعتداء على الحكم ابراهيم نور الدين.
وقرر لجنة الانضباط فرض عقوبات قاسية على فريق بيراميدز حيث قررت ايقاف خماسي الفريق احمد ايمن منصور ورجب بكار واسلام عيسى وعمر جابر وعلي جبر، مع تغريمهم 50 الف جنيه.

قررت لجنة الانضباط منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

و قررت اللجنة الانضباط إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسين ألف جنيه وتغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.
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