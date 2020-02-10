هاني شاكر: نجاح شاكوش ورسوب حمو بيكا في اختبارات المهن التمثيلية

قال الفنان هاني شاكر، إننا نواجه مشكلة كبيرة وهي أغاني المهرجانات، موضحا أنه حزين على انتشار مثل هذا الفن.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن غالبية مطربين الاغاني لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحا أنه حزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب واختيارها كلمات مبتذلة .





وأكد شاكر، أنه استمع لاغنية بنت الجيران وتعجبت من كلماتها، التي تحتوي على مخدرات وخمور، لافتا أنه سوف يتم وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات وسوف يتم اختبارهم وإعطائهم تصريحا شهريا.





وأشار شاكر، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن المطرب حمو بيكا رسب في الامتحان.





واستنكر شاكر، اختيار المطرب أسامي غريبة مثل حسن شاكوش؛ مؤكدا أن اسمه الحقيقي ليس هكذا.