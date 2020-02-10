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مرأة

ماتستهونش بيها.. 3 مخاطر تهدد حياتك بعد إهمال علاج الأنيميا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:08 م
اسماء محمد
يستهين عدد كبير من الناس بمرض الأنيميا ولا يهتمون بعلاجها مما يزيد من خطر تعرضهم لعدة مضاعفات. وإذا استمر الانسان فى تجاهل علاج الانيميا والتعامل معها على أمر عادي يعرض الانسان للإصابة بـ 3 إصابات خطيرة.


وعرض موقع " mayoclinic " أهم 3 مخاطر  صحية يتعرض لها جسم الانسان اذا أهمل علاج الأنيما. 

مشاكل قلبية
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يؤدي إلى دقات قلب سريعة أو غير منتظمة. يجب أن يضخ قلبك المزيد من الدم للتعويض عن نقص الأكسجين الذي يحمله دمك عند الإصابة بفقر الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب أو فشل القلب.

مشاكل أثناء الحمل
في النساء الحوامل ، تم ربط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بالولادات المبكرة والرُضع منخفضي وزن الولادة، لكن الحالة يمكن الوقاية منها في النساء الحوامل اللائي يتلقين مكملات الحديد كجزء من الرعاية قبل الولادة.

مشاكل النمو
عند الرضع والأطفال ، يمكن أن يؤدي نقص الحديد الحاد إلى فقر الدم وكذلك تأخير النمو. بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط فقر الدم بعوز الحديد بزيادة التعرض للعدوى.
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