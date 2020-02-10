مستقبل وطن ينظم ندوة عن ظاهرة التنمر وكيفية مواجهتها بـ كفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في كفر الشيخ، ندوة عن مواجهة التنمر في المنظور الثقافي الجديد، والتي نظمتها أمانة الثقافة والفنون والرياضة تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.





ويأتي ذلك في إطار الندوات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات، وشارك في الندوة الأمناء المساعدين الدكتور على أبو شوشة، وعصام عبد الغفار، والمحاسب هاني فكرى الغريب، والدكتورة لمياء لطفى أمينة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة.

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وتناولت الندوة، التنمر كظاهرة ازداد انتشارها بين الأطفال قبل 18سنة خوفًا من تغولها وتحولها إلى عنف وبلطجة وإرهاب، وتم تقديم رؤية جديدة لمواجهة التنمر باتباع أساليب تربوية ثقافية جديدة تمثل دورًا فعالًا للأسرة، بهدف تقديم شباب يعي قيمة حياته ويحافظ على الذوق العام المنوط به ضبط سلوكيات الشارع المصري ككل.





وقالت الدكتورة لمياء لطفى، إن الندوة تناولت الأساليب الحديثة لمواجهة التنمر والعنف ضد الأطفال الذي يؤدي إلى مظاهر الانطواء أو الانتحار لدى الأطفال ودور المؤسسات المختلفة في دعم نفسية الجيل الجديد لمواجهة التنمر اللفظي والجسدي والالكتروني.





وأكدت "لطفي" أنه علينا أن نربي أطفالنا على الثقة بالنفس والتعقل عند مواجهة العنف وضرورة توجيه اهتمام الأطفال بممارسة الانشطة الرياضية التي تدعم تقوية الشخصية وتنمية المهارات البدنية.





ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الأمانة العامة للحزب على مستوى الجمهورية لعقد الندوات الارشادية والتثقيفية الداعية لعلاج مشاكل المجتمع وضبط سلوكيات الشارع المصري.