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أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن موعد زيارة ترامب إلى الهند

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:46 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أعلن البيت الأبيض، موعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند.

وقال البيت الأبيض في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرئيس سوف يسافر إلى الهند في الفترة من 24-25 فبراير لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأوضح البيت الأبيض أن الرحلة ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وتسليط الضوء على الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زار الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ترامب خلال الزيارة أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند ملتزمتان بحماية المدنيين مما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي الأصولي".
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