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رياضة

جمال الغندور: ركلتا جزاء الزمالك و الإسماعيلي صحيحتان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:25 ص
لقاء الزمالك والإسماعيلي
لقاء الزمالك والإسماعيلي
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حسام الحارتي
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لن يحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول بالدوري.

وقال الغندور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد  "لن أحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول، وراض عن أداء التحكيم بنسبة 75%".

وأكمل : "ركلتا جزاء الإسماعيلي والزمالك صحيحتان، لكن هدف الإنتاج الحربي في مباراة المقاصة تسلل".

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 39 نقطة فيما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 21.
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