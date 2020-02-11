جمال الغندور: ركلتا جزاء الزمالك و الإسماعيلي صحيحتان

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لن يحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول بالدوري





وقال الغندور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "لن أحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول، وراض عن أداء التحكيم بنسبة 75%".







وأكمل : "ركلتا جزاء الإسماعيلي والزمالك صحيحتان، لكن هدف الإنتاج الحربي في مباراة المقاصة تسلل".



