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مرأة

علاج طبيعي وفورى يخلصك من الحموضة ويشعرك بالراحة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:00 ص
علاج طبيعي وفورى
علاج طبيعي وفورى يخلصك من الحموضة ويشعرك بالراحة
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني أغلب الأشخاص على حد سواء كبار وصغار من مشكلة الحموضة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها سوء التغذية مع اتباع عادات غذائية خاطئة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشكلة الحموضة. 

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبر، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى. 

وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة:

لعمل محلول صودا الخبز، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول، وسوف تشعر بالراحة الفورية والتخلص من الحموضة والانتفاخ.
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