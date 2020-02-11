أنت وحظك.. عيد حب مميز وفركشة لأصحاب هذه الأبراج

مجرد أيام قليلة تفصلنا عن"الفلانتين داي"، اليوم الذي يسعى المحبون لقضاء أوقات ممتعة خلاله مع شركائهم، ويبحث العزاب عن سبيل جديد لقضاء هذا اليوم، وسواء كان هذا أو ذاك يلجأ المرتبطون والعزاب إلى الأبراج؛ لمعرفة التوقعات بشأن هذا اليوم، لذا إليكم توقعات الأبراج بخصوص هذا اليوم.





برج الحمل

أنت ببساطة لست في مزاج جيد للاحتفال بعيد الحب، لأن هناك أمور غير عادية بالنسبة لكو، إذا لم تكن راضيًا عن الأوضاع الحالية، فقد حان الوقت لبدء بعض التغييرات والتوقف عن الشكوى.





برج الثور

مع انتقال العقرب إلى منطقة الشراكة الخاصة بك، فسيكون لديك تحول في حالتك العاطفية لتصبح في حالة جيدة والأشياء تسير لصالحك.





برج الجوزاء

قد لا تعيش أوقات رومانسية كما تتمنى في عيد الحب هذا العام، لكن هذا لا يعني أن حبهم لك ليس أقوى من أي وقت مضى.





برج السرطان

قلبك ينادي الشخص المميز الذي ابتعد، فقد حاولت أن تلتقط الهاتف أكثر من مرة و لإرسال رسائل نصية لهم، ولكن عليك التفكير جيدًا في تلك الخطوة حتى لا تهيئ لنفسك حسرة أخرى.





برج الأسد

قد يكون الوقت قد حان لك للبدء في التفكير في شكل علاقتك الحالية، فأنت تشعر بالضياع أكثر من المعتاد بدلًا من الاقتراب، كما أنك تفكر في قضاء عيد الحب وسط المراعي الخضراء.





برج العذراء

لست خائفًا من جعل عيد الحب هو اليوم الذي تشارك فيه مشاعرك مع الشخص المميز، فأنت تستطيع أن تستغل كل اللحظات وتجعلها رومانسية للغاية، وهذا جيد لك في هذا اليوم.





برج الميزان

أنت أقل اهتمامًا بما يمكن أن يقدمه لك شخص آخر وأكثر اهتمامًا بما يمكنك توفيره لنفسك، اجعل يوم عيد الحب هذا الأكثر رومانسية.





برج العقرب

أنت متحمس لتجعل عيد الحب هو الأفضل بعد، وأولئك الذين حصلوا على أحباء سوف يخططون لأروع ليلة على الإطلاق.





برج القوس





يبدو أنك تركز على الماضي مما أنت عليه الحال، فقد يشعر قلبك بثقل قليل وأنت لا تصل إلى حل في علاقتك، لذلك حاول أن تفعل شيئًا رائعًا لك في عيد الحب.





برج الجدي

أنت تجعل هذا عيد الحب مسعى جماعي، كل ما عليك هو أن تحصل على أفضل الأشياء واجعل هذه الليلة تتذكرها.





برج الدلو

لقد حصلت على ليلة مخططة تمامًا، وستكون رومانسية جدًا وعامة جدًا، على ما يبدو أن شخصًا ما يخطط لإسعادك بمفاجئة.





برج الحوت

قد تحظى برحلة صغيرة في يوم عيد الحب، سواء أكنت تقضي وقتًا ممتعًا لقضاء فترة قصيرة من الراحة أو تخطط لعلاقة جديد فهذا لصالحك.