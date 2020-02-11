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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:48 ص
محمود كهربا - محمد
محمود كهربا - محمد صلاح
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

قال محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، إن تجربة محمود عبد المنعم كهربا داخل صفوف النادي الأهلي لم تنجح حتى الوقت الجاري. 

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ، أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل.

اعتلى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، قائمة الجناج الأيمن الأغلى في العالم ، ليتسبب في إزاحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، عن قمة القائمة.

اعترض المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات للنادي الأهلي ، والكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي ، على العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط والاخلاق لاتحاد الكرة على الأهلي وبيراميدز بسبب مباراتهما في الدوري.

اعتذر هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عن تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة الأهلي، ووصفها بالعصبية ، وذلك بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-1  فى الدوري المصري .

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أنه لا يعلم ما هي إصابته حتى الآن، موضحًا أنه في طريقه للسفر إلى أمريكا خلال ساعات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

يغيب بشكل رسمي اللاعب محمد الشامي، نجم النادي الإسماعيلي عن مواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية، وبيراميدز فى بطولة كأس مصر وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الزمالك بالدوري.

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