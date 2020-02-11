انسف الكرش.. مشروب طبيعي للتخلص من الدهون العنيدة خلال أسبوع

انتشر فى الآونة الأخيرة عادات غذائية خاطئة ،يتبعها الكثير تسبب السمنة وأضرار جسدية أخرى وترسب الدهون العنيدة فى الكرش .



كشف موقع بولد سكاى عن مشروب طبيعي ينسف الكرش ويخلص من الدهون العنيدة ويساعد على تنظيف الجهاز التنفسى والهضمى .

كل ما تحتاجين .. كل ما تحتاجين ..

•20 جرام من الكزبرة.

•ثمرة من الخيار.

•½ ثمرة من الليمون.

•قطعة من الزنجبيل الطازج.

•2-3 ملاعق من جل الصبار .

•½ كوب من الماء.

طريقة تطبيق المشروب :

