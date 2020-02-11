انسف الكرش.. مشروب طبيعي للتخلص من الدهون العنيدة خلال أسبوع

انتشر فى الآونة الأخيرة عادات غذائية خاطئة ،يتبعها الكثير تسبب السمنة وأضرار جسدية أخرى وترسب الدهون العنيدة فى الكرش .
كشف موقع بولد سكاى عن مشروب طبيعي ينسف الكرش ويخلص من الدهون العنيدة ويساعد على تنظيف الجهاز التنفسى والهضمى .
كل ما تحتاجين ..
•20 جرام من الكزبرة.
•ثمرة من الخيار.
•½ ثمرة من الليمون.
•قطعة من الزنجبيل الطازج.
•2-3 ملاعق من جل الصبار .
•½ كوب من الماء.
طريقة تطبيق المشروب :
فى الخلاط يقشر الزنجبيل و تضاف له بقية المكونات داخل الخلاط ثم يضاف العسل و يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم يوميا لمدة اسبوع وستدهشك النتيجة.