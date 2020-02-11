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اقتصاد

الرقابة الصناعية: إجراء 814 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2109 دراسات فنية فى يناير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:38 ص
وزارة التجارة و الصناعة
وزارة التجارة و الصناعة
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ولاء عبدالكريم
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 814 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 2109 دراسات فنية متخصصة تضمنت 365 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، 1744 دراسة فنية متنوعة

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 232 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 83 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 187 استفسارًا و102 شكوى.

وقال المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية بهدف تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيرًا إلى أن المصلحة تقوم بدور فاعل في الرقابة على المنتجات الصناعية قبل تداولها بالأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري.
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