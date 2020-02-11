الكرملين يعلق على الهجمات الإرهابية ضد الجيش السوري والمنشآت الروسية

أعرب الكرملين عن قلقه الشديد إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر هجمات المسلحين في إدلب أمرا غير مقبول ويجب التصدي لأي نشاط إرهابي.

"نحن لا نخفي قلقنا، وللأسف لوقت طويل يشعر الإرهابيون في إدلب ليس فقط أنهم في وضعية مريحة، بل ويشنون الهجمات ويقومون بنشاط عدواني ضد الجيش السوري ومنشآتنا (العسكرية)".

وشدد على ضرورة وقف جميع الهجمات الإرهابية على القوات السورية والروسية، قائلا "نحن لا نخفي قلقنا، وللأسف لوقت طويل يشعر الإرهابيون في إدلب ليس فقط أنهم في وضعية مريحة، بل ويشنون الهجمات ويقومون بنشاط عدواني ضد الجيش السوري ومنشآتنا (العسكرية)".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري سيطر على الطريق الدولي بين حلب ودمشق بالكامل للمرة الأولى منذ 2012.

يأتي ذلك في ظل تهديد تركيا بعملية عسكرية على إدلب، ودخول رتل عسكري ضخم دخل إلى المحافظة السورية.

وتشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدنًا عدة من حلب شمالًا مرورًا بدمشق وصولًا إلى الحدود الأردنية جنوبا، نجاحًا جديدا للقوات السورية، بعد تقدمها في عدد من المناطق.





وتهدد تركيا بعملية عسكرية جديدة، في محافظة إدلب شمال سوريا، وذلك عقب مقتل عدد من جنودها في سوريا.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد قصف طائرات الجيش السوري، رتلا تركيا مؤلفا من عدة آليات في محيط مدينة الأتارب غرب حلب، ما أدى إلى سقوط عدة إصابات في صفوف الجنود الأتراك في حين غادر الرتل مكانه إلى مدينة الأتارب.