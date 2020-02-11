مباحث مصنفات القاهرة تشن حملة على محلات الإلكترونيات بعابدين

وذلك من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة علي المصنفات الفنية.

وعثر بداخل المحل على عدد 100 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وعدد 2 وصلة إنترنت لاسلكي ( واي فاي ) وعدد 1 فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.





كما تمكنوا من ضبط المسئول عن محل آخر للإلكترونيات بعابدين لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالانترنت.





وبمداهمة المحل عثر بداخله على عدد 150 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وعدد 70 وصلة انترنت لاسلكي ( واي فاي ) وعدد 1 فلاشه محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.





وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.