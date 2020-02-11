مباحث تموين القاهرة تضبط شركة مستلزمات طبية بالسيدة زينب بدون ترخيص

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وتبين حيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعثر بداخل الشركة علي ٨٨٠٠ فص تقويم أسنان ( منتهية الصلاحية ) و ٩ آلة قياس قوة الأسنان ( منتهية الصلاحية ) و ٢٥٠٠ سلك تقويم أسنان وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها .





وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص , وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.