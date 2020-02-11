مباحث تموين القاهرة تضبط شركة مستلزمات طبية بالسيدة زينب بدون ترخيص
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:28 م
ضبط متهمين
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن شركة مستلزمات طبيه فى شارع القصر العينى ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب لإدارته الشركة بدون ترخيص.
وتبين حيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعثر بداخل الشركة علي ٨٨٠٠ فص تقويم أسنان ( منتهية الصلاحية ) و ٩ آلة قياس قوة الأسنان ( منتهية الصلاحية ) و ٢٥٠٠ سلك تقويم أسنان وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها .
وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص , وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.