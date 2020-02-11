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توك شو

وصلت صفر مئوية.. تساقط ثلوج في العراق.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:42 م
موجة ثلوج
موجة ثلوج
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تساقط ثلوج نادر فى العراق.

وقد شهدت شمال وغرب العراق تساقط للثلوج وهو الأمر الذى يعد حدثا نادرا حيث كان آخر مرة شهدت تساقط الثلوج هناك كان منذ 12 عاما.

تساقط الثلوج شهدته مناطق موصل ، والأنبار ، وجنوب بغداد حيث وصلت درجات الحرارة هناك لـ صفر مئوية.

وتتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.

وبحسب موقع "طقس العرب" العراقى فإن هذه الكتلة تسبب هبوطا حادا في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية.



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