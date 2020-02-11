رئيس جامعة بني سويف: إنشاء مستودع رقمي لاحتواء الإنتاج الفكري للباحثين

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، علي إنشاء المستودع الرقمي للجامعة، الذي يعمل علي إتاحة الإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين في شكل رقمي بدون عائق للمستفيدين داخل وخارج الجامعة ليكون بديلا عن مواقع أعضاء التدريس بالبوابة الإلكترونية للجامعة التي تتسم بالجمود وعدم المرونة مما يؤدي للاستفادة المرجوة منها علي أكمل وجه.





جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي والقانوني، والدكتورة مها أحمد مدير وحدة إدارة المجلات العلمية والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج ومنسق الجامعة للتحول الرقمي.

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وأضاف الدكتور منصور أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على عقد ورشة تدريبية بعنوان "نظام ادارة المجلات العلمية المتاحة علي بنك المعرفة " لتدريب أعضاء هيئات التحرير علي الإدارة الإلكترونية لموقع المجلة وعملية التحكيم والنشر.

كما تمت الموافقة علي إنشاء مجلة إلكترونية تصدر شهرية علي موقع الجامعة تحتوي ملخصات إنجليزية لجميع الأبحاث التي تصدر باللغة العربية في مجلات الجامعة المختلفة وفقا لخطة وزارة التعليم العالي لرفع معدل الجامعات في التصنيف الدولي.

وأكد رئيس الجامعة على الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي، وإدراج المجلات المطورة ضمن فهرست الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم، والمساهمة في إدراج دوريات الجامعة في قواعد التصنيف العالمية وتعزيز التعاون بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة، وتوسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودوليًا.