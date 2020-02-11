غدا .. جامعة المنصورة تناقش الجديد لعلاج الغدد الصماء والسكر في حديثي الولادة

تنظم وحدة الغدد الصماء و السكر بقسم الأطفال بجامعة المنصورة غدا الاربعاء المؤتمر السنوي الثالث لأمراض الغدد الصماء و السكر في الأطفال والذى يستمر لمدة يومان بقاعة الدكتور المهدي الباسوسي بمستشفى الأطفال الجامعي تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب .





وعمل على تنظيم المؤتمر كلا من الدكتورة اماني الهواري و الدكتور اشرف الشرقاوي رئيسا المؤتمر وبحضور نخبة كبيرة من أساتذة الغدد الصماء و السكر في الأطفال من جامعة المنصورة و جامعات مصر المختلفة و التأمين الصحي و مستشفيات وزارة الصحة .





ويعد المؤتمر هو الأكبر من نوعه في الدلتا لمواجهة الزيادة المطردة لأمراض السكر و الغدد الصماء في الأطفال و احتياج أطباء الأطفال للتوعية و التدريب علي ما هو جديد و آليات التعامل مع هذه النوعية من الامراض.





و يناقش المؤتمر الجديد في حالات الخلل الجنسي في الأطفال و خلل الغده الدرقية و حالات إضرابات البلوغ في الأطفال و الجديد في علاج السكر و الغدد الصماء في الاطفال و تفادي المضاعفات الخطيرة علي الأطفال و كيفيه علاج قصر القامة و التشوهات الجنسية للأطفال و الجديد في مجالات الغدد الصماء و السكر و سوف يعقب المؤتمر ورشة عمل عن أمراض الغدد الصماء و السكر في حديثي الولادة.