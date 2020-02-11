جامعة عين شمس تكرم 33 من طلابها الوافدين بعد تميزهم في الملتقى الرياضي الأول

كرم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفد جامعة عين شمس المشارك في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، الذي استضافته جامعة قناة السويس في الفترة من ١ إلى ٤ فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.





جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز سليمان مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة والمشرف على الملتقى و محمد الشرقاوي القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و إبراهيم سعيد المشرف على المدن الجامعية و نهلة مدير إدارة النشاط الرياضي والكابتن محمد لطفي وعلا من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.





وفي كلمته هنأ د. محمود المتيني رئيس الجامعة الطلاب بحصولهم على 9 ميداليات تنوعت بين الذهبية و الفضية و البرونزية تصدروا بها المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بفارق بسيط و عدد ميداليات مساو لأصحاب المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى حصولهم على درع المشاركة المتميزة، مشيدًا بالمستوى المتميز لهم في مختلف الرياضات التي شاركوا بها و التي شملت كرة السلة و العدو و السباحة وتنس الطاولة و الجري.





و أكد دعم إدارة الجامعة الكاملة لهم و توفير كل سبل الرعاية من تدريب و أجهزة و مستلزمات رياضية و نظام تغذية ؛ بما يمكنهم من مواصلة التفوق الرياضي كل في مجاله. ووعد بسعي الجامعة لتجهيز مكان لاستضافة الطلاب الوافدين مجهز على أعلى مستوى.





و أوضح د. عبد الفتاح سعود أنه تم تجديد وتطوير الصالة المغطاة بالإدارة العامة لرعاية الشباب وكذلك الجيم ، مؤكدًا ان الجامعة ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة القريبة القادمة في الملاعب و الأجهزة الرياضية ، حيث يجرى حاليًا تزويد الجيم الموجود بكلية البنات و المدينة طالبات بأحدث الأجهزة الرياضية بالإضافة إلى تزويد الجيم المفتوح الموجود بالحرم الجامعي بمزيد من الأجهزة .





كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن يتاح استخدام كافة الملاعب الموجودة بكل الكليات لكل الطلاب في أي وقت ، بما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة و يساعد الطلاب في ممارسة النشاط الرياضي على مدار اليوم.





وأشار إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الملتقيات تعد بمثابة فرصة ذهبية لتبادل الخبرات و المعارف مع نظرائهم من طلاب الجامعات المختلفة، كما يعد فرصة للتعرف على مصر بشتى ربوعها ، بما يجعلهم سفراء في أوطانهم لمصر و للجامعة.





كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ورحلات تثقيفية للطلاب لمختلف ربوع و معالم مصرمع أقرانهم من الطلاب المصريين ، بما يفتح آفاق التلاقي الفكري و الثقافي فيما بينهم.





وخلال اللقاء الذي فتح فيه الطلاب قلبهم لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا التكريم و فخرهم بالإنتماء لواحدة من أعرق الجامعات المصرية ، مؤكدين سعيهم لمواصلة التميز والانجاز الرياضي، كما أكدوا فخرهم بزيارة المشروعات القومية التي تجرى على أرض مصر ، حيث زاروا أنفاق قناة السويس الجديدة و مدينة الاسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة.





كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المتعلقة بهم فيما يخص الإقامة ومتطلباتهم التعليمية و غيرها من الشئون الدراسية.



