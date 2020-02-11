بتكلفة 100 مليون جنيه إنشاء وتطوير 12 مدرسة بمركز ومدينة ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.





أوضح المحافظ أنه جاري الإنتهاء من تطوير وتوسعة 6 مدارس بتكلفة 61 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 6 مدارس أخرى بتكلفة 39 مليون جنيه لإضافة 231 فصلًا دراسيًا جديدًا للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول .





ومن جانبة أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة وإحلال كلي وجزئي لعدد 6 مدارس لاضافة 121 فصل ‏جديد بتكلفة 61 مليون جنيه شملت أعمال إنشاء جديد لمجمع محمد نصر عابدين بمشاركة مجتمعية لإضافة 57 فصل جديد بتكلفة 38 مليون جنيه وإحلال جزئي لمدرسة منشأة كشك الابتدائية المشتركة لإضافة 9 فصول جديدة بتكلفة 3.4 ملايين جنيه , ومدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين لإضافة 31 فصلا جديدا بتكلفة 8.5 ملايين جنيه وإحلال كلي لمدرسة القطايع للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا جديدا بتكلفة 5.7 ملايين جنيه.





وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من‏ أعمال تطوير وتوسعة لعدد 6 مدارس بمركز ديرب نجم والتي توفر عدد 110 فصل ‏دراسي جديد وبتكلفة تبلغ 39 مليون جنيه شملت أعمال التطوير مدرسة العصايد الصناعية المعمارية بإضافة 16 فصلا جديدا بتكلفة 8.7 ملايين جنيه ‏ومدرسة الشهيد خالد نجاح الابتدائية باضافة 9 فصول جديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة محمد فريد الابتدائية بإضافة 15 فصلا جديدا بتكلفة 2.9 مليون جنيه ، ومدرسة السويدي لغات بإضافة 17 فصلا جديدا بتكلفة 5.9 ملايين جنيه ومدرسة محمد حسام خطاب بإضافة 22 فصلا جديدا بتكلفة 7.5 ملايين جنيه ومدرسة الثانوية التجارية بنات بإضافة 31 فصلا جديدا بتكلفة 10 ملايين جنيه .