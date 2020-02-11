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رياضة

أبطال آسيا .. السد يفرض التعادل على مضيفه النصر في الشوط الأول .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر السعودي وضيفه السد القطري بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات ثاني أيام الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال اسيا، باستاد الملك فهد الدولي.

سجل عبد الرزاق حمد الله هدف التقدم لصالح أصحاب الأرض النصر السعودي، قبل أن يعادل الجزائري المتألق بغداد بونجاج هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ويتطلع النصر لتحقيق للثأر من السد، الذي أطاح به من ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية، عندما فاز العالمي 2-1 بمباراة الذهاب في الرياض وخسر 1-3 بلقاء الإياب بالدوحة.

ويفتقد النصر لخدمات قائد الفريق عمر هوساوي، إلى جانب الثلاثي عبد الله مادو، وعبد الفتاح آدم، وعبد الله الخيبري، في المباراة، بسبب عدم جاهزيتهم البدنية واللياقية.

ويقع النصر السعودي في المجموعة الرابعة، بجانب أندية السد القطري، والعين الإماراتي، وسيباهان الإيراني
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